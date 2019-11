هدف هالاند في جينك يمنحه رقماً نادراً بدوري الأبطال

واصل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، تحطيمه للأرقام القياسية مع سالزبورج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

هالاند نجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه، في المواجهة التي فاز بها على جينك البلجيكي مساء الأربعاء بالجولة الخامسة من البطولة.

الهدف يجعل اللاعب الشاب هو أول مراهق يسجل في 5 مباريات متتالية بتاريخ دوري الأبطال.

