الكثير من الفرص الضائعة، واللقطات التي تدل على رعونة بالغة وعدم شعور اللاعب بالراحة والاتزان الكافيين لقيادة سيتي من أجل قلب الطاولة، بعد الفشل في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليج.

سيتي تعرض للهزيمة من أستون فيلا 2/1 وبرايتون 1/0 ونوتنجهام فورست 3/1، ليخسر نقطتين أمام فولهام، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، السبت، ليتعادل بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا بهدف لكل فريق، حيث تقدم الضيوف بهدف سجله رودريجو مونيز في الدقيقة 16، قبل أن يعادل إليوت أندرسون النتيجة في الدقيقة 57.

الأوضاع تزداد صعوبة على المدرب إنزو ماريسكا، لأن حتى هالاند الذي اعتاد على إنقاذ سيتي لم يعد إرلينج الذي نعرفه!

لقطات من الخذلان

المهاجمون في كرة القدم ينقسمون في كرة القدم إلى عدة أنواع، منهم من تشعر وكأنه سيسجل بنسبة 100% عندما تكون الكرة معه، ومنهم أيضًا من تشعر بالقلق نحوه وتتمنى لو يقلب توقعك بالتسجيل أو يترك الكرة للاعب آخر أكثر حسمًا منه.

هالاند في مواجهة فولهام تحول من النوع الأول إلى الثاني بشكل غير مألوف وغريب جدًا على النرويجي، الذي اعتاد على الفتك بشباك الخصوم في مباراة تلو الأخرى، وكان مصدر الأمان الرئيسي في حسم المباريات لمانشستر سيتي منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد.

الشوط الأول شهد 3 حالات لا يمكن تصديق أنها لإرلينج هالاند، صاحب الـ26 سنة الذي يمتلك 14 هدفًا في 15 مباراة بكل البطولات هذا الموسم مع سيتي، وجاءت تلك اللقطات كالتالي :

- في الدقيقة 25 من زمن المباراة سجل هالاند الأول لمانشستر سيتي، ولكن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ من النرويجي على الحارس الألماني بيرند لينو، وكل ذلك يرجع لرعونته في تسديد الكرة من فرصة سانحة أمام المرمى، حيث أمسكها حارس فولهام لينتزعها إرلينج منه بطريقة غير قانونية لتعبر خط المرمى، قبل أن يتم الرجوع لتقنية الفيديو التي أكدت عدم صحة الهدف.

- الدقيقة 34 شهدت فرصة سانحة على الجانب الأيسر لهالاند، ولكنه أطاح بالكرة في المدرجات بقدمه اليسرى.

- الدقيقة 41 تلقى كرة عرضية اعتاد على تسجيلها بأقل مجهود، لكنه أضاعها لترتطم بأحد المدافعين وتخرج لركنية.

هذا ليس هالاند الذي نعرفه، عجز عن التسجيل أمام برايتون ونوتنجهام فورست والآن فولهام، في 3 مباريات تعثر فيها فريقه بعد الخسارة من أستون فيلا، ليكون مسؤولًا عن الوضع الحالي إلى جانب مدربه إنزو ماريسكا.

هل ظُلم النرويجي؟

اللقطة الأهم والأكثر إثارة للجدل في المباراة كانت الهدف الأول الذي سجله هالاند وألغاه الحكم توماس برامال، وبغض النظر عن حقيقة أن إرلينج كان يمكنه تسجيلها قبل الدخول في أي جدل، إلا أن البعض تحدث عن إمكانية تعرض اللاعب ولفريقه للظلم.

ولكن بالعودة إلى تقنية الفيديو لمشاهدة ما حدث بالضبط، سنجد أن قرار الحكم كان صحيحًا بحرمان هالاند من هدفه، وهو ما أكده الخبير التحكيمي ومراسل هيئة الإذاعة البريطانية دالي جونسون.

وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس":"إلغاء هدف هالاند كان صحيحًا، الكرة كانت بين يدي بيرند لينو قبل أن يأتي النرويجي للتلامس لخطف الكرة".

وأضاف:"إنها ركلة حرة دون أي تفكير، فكرة الحديث عن ضعف التحكم في الكرة لدى الحارس ليس منطقيًا على الإطلاق".

بينما قال محمد أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس":"القرار صحيح، الكرة تحت يدي لينو وقام بتثبيتها"، كما اتفق معه حاتم الطرابسلي موجهًا اللوم نحو هالاند حول ضرورة التسجيل بغض النظر عن ما حدث بعد ذلك.

وجهة نظر الصحفي البريطاني وتريكة والطرابلسي تحمل الكثير من المنطق، بسبب الحماية التي يحصل عليها الحارس عندما تكون الكرة بين يديه، لحرمان أي لاعب من التلاحم معه والتسبب في إصابة خطيرة له خلال أي لحظة اندفاع.

هل يستمع ماريسكا لنصيحته؟

في مطلع شهر نوفمبر الجاري، خرج إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي، من أجل الحديث عن ضرورة عدم التعويل على هالاند فقط في تسجيل الأهداف، وذلك قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز فريقه 3/2 على نظيره الألماني.

وقال المدرب الإيطالي:"لا يجب أن نعتمد على هالاند في كل مباراة من أجل التسجيل، على باقي اللاعبين القيام بذلك أيضًا من أجل مساعدة الفريق".

وأضاف:"مواجهة برايتون كانت الوحيدة التي لم نسجل بها أي أهداف منذ بداية الموسم، ولكن بالتأكيد نحن نشعر بالسعادة كلما كان هالاند متواجدًا على أرض الملعب".

إذن ماذا فعل ماريسكا بعد العودة من التوقف الدولي؟ قام ببناء كل شيء على هالاند في مباراة لم يكن فيها في أفضل حالاته، لتكون النتيجة هي التعثر من جديد على الرغم من عدم قوة المنافس.

إيقاف هالاند لم يعد مشكلة لمدافعين الدوري الإنجليزي، فعلها لويس دانك ببراعة في مواجهة برايتون، ونفس الأمر كرره ديفيد أفينجروبر الذي يعتبر من نجوم المباراة وأحد أهم اللاعبين الذين منحوا المدرب ألفارو أربيلوا نقطة التعادل.

المدافع النمساوي تميز في مواجهات واحد ضد واحد، ونجح في الكثير من الصراعات البدنية مع هالاند، وحرم سيتي من هدف صريح في انفراد من إيليمان ندياي، ليقطع الكرة منه بكل سهولة ومرونة.

كيف يتصدى ماريسكا لدانك وأفينجروبر وأي مدافع آخر ينجح في السيطرة على هالاند؟ العثور على حلول أخرى بدلًا بشكل فعلي، بدلًا من الحديث في المؤتمرات الصحفية عن ما يجب أن يحدث، والتغييرات التقليدية التي لا تغير أي شيء مثل ريان شرقي الذي لم يقدم أي جديد عن فودين.

جيريمي دوكو يلعب بأنانية شديدة وليس هدافًا، فيل فودين مستواه انهار ويبدو أنه لن يعود أبدًا لما كان عليه عندما حصد جائزة الأفضل في البريميرليج، ندياي أيضًا .. الكثير من المراوغات واللعب الفردي دون نتيجة كبيرة، وأما أيوب بوعدي فهو ليس رودري في توزيع الكرات وخلق الفرص الخطيرة، ولكن من المبكر الحكم على لاعب الوسط المغربي.

الصفقات لم تقدم الكثير، وربما إليوت أندرسون هو الأفضل من بين باقي التعاقدات التي جلبها النادي، ومن غير المنطقي أن يستمر هذا السقوط في انتظار الميركاتو الشتوي لإنقاذ الفريق من تلك الدوامة التي قد تتفاقم في المباراة القادمة أمام المتصدر آرسنال في ملعب الإمارات، والتي تقام بعد ملاقاة نابولي في دوري الأبطال.

مانشستر سيتي لم يستحق الفوز، بسبب هالاند وماريسكا وغيرهما، والإيطالي عليه أن يساعد المهاجم النرويجي ونفسه قبل كل شيء، إرلينج لم يسجل في آخر 3 مباريات في البريميرليج، وهذا أمر يستحق الدراسة وإيجاد الحل في أسرع وقت ممكن!