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خطف السنغالي معمر ديوب سيدي، مهاجم نادي النجوم في دوري الدرجة الثانية، الأنظار، بعدما سجّل أسرع هدف في تاريخ المسابقات السعودية، في الوقت الذي خرجت فيه بعض الآراء لتؤازر نواف العابد، حول هدف قديم سجّله مع الهلال، ودخل التاريخ، إلا أنه لم يستمر طويلًا.

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أسرع هدف في تاريخ السعودية

في الخرمة، تمكن النجوم من إسقاط مضيفه القوس بنتيجة (5-1)، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية، إلا أن الحدث الذي خطف الأنظار، هو ذلك الهدف الذي سجله معمر سيدي، بعد مرور "ثلاث" ثوانٍ فقط، وبمجرد ركل ضربة البداية، تمكن السنغالي من تسديد كرة بعيدة المدى، لتستقر في شباك الحارس، مع طرفة اللقطة، بأن هذا الهدف هو الأول للاعب، سواءً في الموسم الحالي، أو بقميص النجوم بشكل عام، حيث انتقل إليه رسميًا في سبتمبر الماضي.

وكان معمر سيدي، صاحب الـ23 عامًا، قد بدأ رحلته أكاديميات السنغال، وخاصة أكاديمية جينيراسيون فوت، التي أنجبت نجومًا بحجم ساديو ماني، فيما خاض فترته الاحترافية الأولى بقميص البنزرتي التونسي، قبل انتقاله إلى النجوم.

لماذا تفوق ديوب على العابد؟

وسلّط الإعلامي وليد الفراج، الضوء على هدف معمر ديوب، متراجعًا عن انتقاده لمخرج المباراة، بشأن عدم تصوير لقطة الهدف بشكل واضح، قبل أن يستدرك بأن اللقاء يتم تصويره عبر كاميرا "تتحرك أوتوماتيكيًا"، فيما لم تدرك سرعة التسديدة قبل أن تسكن المرمى.

وردّ الفراج، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، على مقارنات بعض الجماهير، بهدف نواف العابد مع الهلال، في شباك الشعلة، خلال موسم 2009، ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، حينما فاز الأزرق برباعية نظيفة، ووقع العابد على الهدف الأول في الثانية 3.17، معلقًا أن المباراة ألغيت بالكامل؛ لأن الشعلة قدم احتجاجًا وقتها، وتم احتساب نتيجة المباراة لصالحه، بداعي إشراك الهلال لـ6 لاعبين فوق 23 لاعبًا، بينما كانت اللائحة تنص على عدم تجاوز عدد المشاركين فوق السن، لـ"خمسة" فقط، فيما رد الناقد عبد العزيز الزلال، بأن الهدف سيظل موثقًا كأسرع هدف، ولكن في ذاكرة الهلاليين.

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أسرع هدف في التاريخ؟

ويأتي السؤال هنا: هل سجل معمر ديوب، الهدف الأسرع في تاريخ كرة القدم؟

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وطبقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن الهدف الذي أحرزه داميان موري لصالح أديلايد سيتي ضد سيدني يونايتد، في الثانية 3.69 هو الأسرع في تاريخ كرة القدم للرجال، والذي سجله في 6 ديسمبر 1995، ضمن مسابقة الدوري الوطني الأسترالي.

ورغم أن هناك أهدافًا سجلت أسرع من هدف موري، وخاصة هدف جيفين ستوكس في عام 2017، الذي جاء في الثانية 2.1، إلا أن موسوعة جينيس، حسمت الجدل، بعبارة "على الرغم من تسجيل أهداف أسرع في مباريات المستويات الأدنى ومباريات الهواة، إلا أن مباريات الدرجة الأولى فقط هي التي تؤخذ في الاعتبار حاليًا لهذا الرقم القياسي".

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وبناءً عليه، فإن هدف ديوب لن يؤخذ في الاعتبار كأسرع هدف في التاريخ، وفق رؤية موسوعة جينيس؛ رغم تخطي هدف موري، حيث تم تسجيله في دوري الدرجة الثانية، ولكنه يظل الهدف الأسرع في تاريخ المسابقات السعودية.