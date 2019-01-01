هدف مانشستر يونايتد يعلن رغبته في الرحيل عن أيندهوفن

يريد التقدم خطوة جديدة في مسيرته

أكد هيرفينج لوزانو جناح نادي أيندهوفن الهولندي، أنه لا يستبعد الخروج والانتقال لنادي آخر بسوق الانتقالات الحالي.

الدولي المكسيكي كان أحد نجوم كأس العالم في روسيا 2018، وارتبط بالانضمام للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

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لوزانو قرر الاستمرار مع أيندهوفن لموسم آخر، ولكن يبدو أنه يريد الانتقال لنادي يوفر له المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وقال لوزانو في تصريحات صحفية:"أعتقد أنه الوقت المناسبة لخطوة جديدة للأمام بالنسبة لي".

وأضاف:"من غير المنطقي الحديث عن تلك الأشياء الآن، قلبي مع أيندهوفن ولا أعلم ما قد يحدث غداً".

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وتابع:"دوري أبطال أوروبا هي المسابقة الملهمة لي، أريد التحسن واللعب مع أفضل لاعبي العالم".

يذكر أن لوزانو الذي ارتبط مؤخراً بالانتقال لمانشستر يونايتد، نجح في تسجيل 21 هدف وصناعة 12 مع أيندهوفن هذا الموسم.