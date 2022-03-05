هدف لكوكا وأرقام مخيبة لمصطفى محمد في مواجهة قونيا سبور وجلطة سراي

انتهت المواجهة المصرية بين مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا في الدوري التركي بانتصار قونيا سبور على جلطة سراي بهدفين دون رد سجل الثاني أحدهما، فيما لم يُشارك مهاجم الزمالك السابق سوى عند الدقيقة الـ73.

قونيا سبور استضاف جلطة سراي ضمن الجولة الـ28 من الدوري التركي، وقد حسم المواجهة لصالحه بهدفي كوكا وعمار رحمانوفيتش عند الدقيقتين الثامنة والـ20.

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مصطفى محمد لم يلعب سوى 17 دقيقة حين شارك بدلًا من الفرنسي بافتيمبي جوميس، ولم يستطع أن يترك أي بصمة في اللقاء، بل حقق أرقامًا مخيبة تمامًا، وإن كان له عذره خاصة أنه شارك واللقاء منتهي تمامًا.

حصيلة المهاجم المصري الهجومية كانت 0، إذ لم يُسدد أي تسديدة ولم يصنع أي فرصة ولم يُمرر سوى 4 تمريرات واحدة فقط منها كانت صحيحة.

أرقام كوكا في المقابل جاءت جيدة جدًا، وأبرزها إحرازه لهدف وتسديده مرتين على المرمى بجانب تسديدة أخرى مصدودة من الدفاع، وقد صنع فرصة وبلغت دقة تمريراته الـ19 95%، والجميل أنه لم يُخطئ أي تمريرة في نصف ملعب المنافس، ولكنه ارتكب 3 أخطاء.

وإليكم مقارنة رقمية بين أداء اللاعبين في المباراة:

وإليكم مقارنة رقمية بين أداء مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا خلال الموسم الجاري من الدوري التركي: