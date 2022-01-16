"هدف حمدالله في مرمى الرائد يصنف الأغلى في العالم"

تألق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في أول مباراة له رفقة الاتحاد، خلال المباراة التي جمعته بالرائد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

حمد الله سجل الهدف الأول لصالح نادي الاتحاد، باللقاء الذي انتهى لفريقه بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هي قصة انتقال حمد الله إلى نادي الاتحاد؟

خلال شهر نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر عن فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليصبح اللاعب المغربي حرًا.

وأعلن الاتحاد عن تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، ليصبح أول صفقات العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022.

وشارك المهاجم المغربي أساسيًا في أول مباراة له مع الاتحاد، والتي جمعته بالرائد مساء أمس السبت، وتألق فيها وقدم مستوى مميز له، في إشارة لعودته إلى مستواه المعهود.

هدف حمد الله يصنف الأغلى في العالم!

الإعلامي فهد الروقي علق على هدف حمد الله، حيث أكد على أنه يصنف الأغلى في العالم، وفقًا للبيانات النصراوية، فإن يعد الأغلى عالميًا.

حسب البيانات النصراوية

هدف حمد الله في الرائد يصنف الاغلى عالمياً بتكلفة بلغت 83 مليون يليه هدف محمد ابراهيم في التعاون بتكلفة 27 مليون.



منقووووول — فهد الروقي (@fahdalruqi) January 16, 2022

وجاء نص تغريدة الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالآتي: "حسب البيانات النصراوية، هدف حمد الله في الرائد يصنف الأغلى عالميًا بتكلفة بلغت 83 مليون، يليه هدف محمد إبراهيم في التعاون بتكلفة 27 مليون، منقول".

يذكر أن مبلغ الـ83 مليون، هو المبلغ الذي تطالب به إدارة نادي النصر حمد الله، كقيمة فسخ التعاقد معه لأسباب قانونية.

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