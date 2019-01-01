هدف جوليانو يقترب من الأفضل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

جوليانو أحرز هدف رائع في مرمى الوحدة الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينافس هدف البرازيلي جوليانو لاعب النصر السعودي، على أفضل هدف في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية التي قاربت على الانتهاء.

وكان النصر تأهل إلى ربع النهائي على حساب الوحدة الإماراتي بعد أن قدم لاعبيه أداءًا رائعًا خلال المباراتين حيث تعادلوا ذهابًا وحققوا الفوز إيابًا.

وتصدر هدف جوليانو حتى الأن ترتيب الأهداف على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليقترب من الفوز كأفضل هدف منافسًا كلًا من إيمليانو فيتشو لاعب اتحاد جدة.

وأحرز جوليانو هدف رائع في شباك الوحدة بعد أن راوغ حارس مرمى ذوب آهن آصفهان في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد النصر لخوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الأسبوع المقبل، حيث ستكون منافسة شديدة في الموسم الحالي على اللقب.