هدرسفيلد: موقف رمضان فاجئنا ونمتلك عروضًا من أندية أوروبية كبيرة

هدرسفيلد يكشف عن كواليس رفض رمضان صبحي الاستمرار مع الأهلي.

كشف مارك ديفلن، الرئيس التنفيذي لنادي هدرسفيلد الإنجليزي، عن أنه تفاجأ بموقف رمضان صبحي، برفضه فكرة الاستمرار مع النادي الأهلي، بعد تقدم القلعة الحمراء بعرض جيد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عروضًا من بعض الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا.

ديفلن قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس2" الفضائية: "سمعت عن رمضان صبحي عند مجيئي للنادي أنه يقدم أداء جيد ولديه الموهبة، ولكن واجهته بعض الصعوبات في تغيير الأجواء، ولكنني لم أراه".

الرئيس التنفيذي للفريق الإنجليزي تابع: "الأهلي استعار رمضان صبحي لمدة موسمين مقابل 800 ألف جنيه استرليني بجانب تحمل راتبه، والأهلي تفاوض معنا من أجل تمديد الاستعارة منذ فترة طويلة قبل نهاية عقده".

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وأردف: "الأهلي تواصل معنا منذ أسابيع من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي، ووافقنا على العرض، ولم يضع الأهلي بند الشراء في عقد اللاعب عند بيعه، لأنهم كانوا يريدون مشاهدته كيف سيؤدي مع هدرسفيلد".

واستطرد قائلًا: "تحدثنا مع رمضان ووكيله، وقال لنا الأخير أنه يبحث عن بعض الخيارات الأخرى غير الأهلي، وأبلغنا اللاعب بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي، وهو الأمر الذي فاجئنا".

واختتم ديفلن تصريحاته قائلًا: "نمتلك بعض العروض الرسمية من أجل رمضان صبحي، سواء من مصر أو أندية كبيرة في دوري أبطال أوروبا، ولم نقبل بأي عرض حتى هذه اللحظة".

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