هجوم وانتقادات كبيرة لمحمد صلاح في ليفربول: اللاعب الأكثر إحباطًا

الانتصارات تغطي على ما يقدمه..

يبدو وأن تبعات الخروج من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بدأت في الظهور داخل ليفربول، وهذه المرة بنقد لاذع تعرض له محمد صلاح على يد أحد اللاعبين السابقين للريدز.

ليفربول هُزِم ذهابًا وإيابًا على يد أتلتيكو مدريد ليودع البطولة التي يحمل لقبها مبكرًا، قبل أن يأتي قرار إيقاف كرة القدم في القارة بأسرها نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

ستيف نيكول، أحد المدافعين البارزين في ليفربول في ثمانينيات القرن الماضي، نعت صلاح بأنه اللاعب الأكثر إحباطًا في الريدز هذا الموسم، وأن الانتصارات تغطي على ما يقدمه من أداء متواضع على حد وصفه.

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نيكول قال "الفوز بمثابة مزيل العرق في كرة القدم، فهو يغطي على كل الروائح الكريهة، الفوز يغطي على كل الأشياء السيئة. يمكن أن تقول ذلك على صلاح، هل هناك لاعب يحبطك في الدوري الإنجليزي أو غيره أكثر منه؟.".

كما أضاف "ولكنه مجددًا يلعب كل المباريات، لماذا؟ ببساطة لأنهم يفوزون.".

وكان صلاح قد أحرز 16 هدفًا هذا الموسم في منافسات البريميرليج ليكون بذلك هو هداف كتيبة يورجن كلوب وينافس بقوة على لقب هداف الدوري خلف الثنائي جيمي فاردي وبيير أوباميانج.

يذكر أن مصير الموسم بأكمله محك شك بسبب كورونا، فهناك بعض الأقاويل التي ترجح إلغاء الموسم وعدم استكماله مع عدم تتويج ليفربول باللقب بصورة رسمية في خبر سيكون بمثابة الصاعقة إن حدث لجمهور الريدز.