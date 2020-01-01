هجوم ناري من هاسي على التحكيم: متى نحصل على حقنا في المباريات؟

هاسي يهاجم التحكيم بقوة بعد خروج الرائد من الكأس

هاجم بيسينك هاسي المدير الفني لفريق الرائد التحكيم بعد الخروج أمام النصر، في دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر حقق الفوز على نظيره الرائد، في دور الـ16 بهدفي أيمن يحيى وسامي النجعي، حيث استفاق النصر من سلسلة الهزائم.

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وقال هاسي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "لم يتم احتساب لنا ركلة جزاء أمام الهلال والنصر أيضًا، لماذا لم يكن هناك عدل بين الأندية".

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وأضاف: "لم نريد أن يتحدث المحللين عن الحالات، ولكن نرغب في أن يحدث شيئًا في هذا الأمر، لم يتم احتساب لنا ركلة جزاء أكثر من مرة، متى نحصل على حقنا".

وتابع هاسي: "لنا ركلة جزاء على الظهير الأيسر لفريق النصر، قد جذب اللاعب بطريقة واضحة، إذا لم تحسب هذه الركلة فمتى نحصل على ركلة جزاء؟".

الرائد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وظهر على المدير الفني انفعاله الشديد بسبب القرارات التحكيمية في المباراة.