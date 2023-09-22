الأهلي خسر أمام النصر في قمة دوري روشن

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خسر الأهلي أمام النصر بنتيجة 4-3 في سابع جولات دوري روشن السعودي، وقد شن الناقد الرياضي غرم العمري هجومًا لاذعًا على لاعبين من الفريق متهمًا إياهما بلعب دور الحاضر الغائب في ملعب الأول بارك.

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كريستيانو رونالدو كان قد تقدم للنصر بهدف مبكر عند الدقيقة الرابعة، وبعدها أضاف أندرسون تاليسكا الثاني في تتويج لأفضلية فريقهما الكاملة، وقد استفاق الأهلي في الدقائق الـ20 الأخيرة من الشوط وقلص الفارق عبر فرانك كيسييه لكن البرازيلي عاد وسجل هدفًا في الوقت القاتل أنهى به الشوط الأول 3-1 لأصحاب الملعب.

الأهلي عاد وسجل مع بداية الشوط الثاني عبر رياض محرز لكن رونالدو أعاد الفارق إلى هدفين من جديد قبل أن ينجح البديل فراس البريكان في زيارة مرمى فريقه السابق لكنه لم يستطع منعه من الفوز.

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العمري اتهم الثنائي إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو بلعب الدور الأكبر في خسارة الأهلي، حيث قال في برنامج "أكشن مع وليد" "النصر استحق الفوز خاصة بالنظر لأدائه خلال المباريات الأخيرة، ما يُسعدني كأهلاوي أن الأهلي يسير جيدًا جدًا رغم الخسارة".

أتم "ما يجب الانتباه له هو الأخطاء الكثيرة التي حدثت من اللاعبين ولم يكن يجب أن تحدث، الأهلي لعب اليوم بـ9 لاعبين، ميندي حارس مستواه بعيد تمامًا ويتحمل مسؤولية الأهداف الأربعة، ومعه فيرمينو الذي لا أعلم ما الذي يفعله في الملعب، هو اسم كبير لكنه لا يُضيف شيئًا للفريق، ولذا أرى أن الأهلي لعب المباراة دون اللاعبين".

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