هجوم ضارٍ من كلوب: دوري الأبطال الجديد "مزحة" والأموال ستدمر كرة القدم

تصريحات قوية..

هاجم يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بضراوة على خلفية الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كلوب كان من ضمن من هاجموا بطولة دوري السوبر الأوروبي وأثر ذلك للغاية على انسحاب ليفربول منها، إلا أن ذلك لم يمنعه من مهاجمة دوري أبطال أوروبا الجديد أيضًا.

الشكل الجديد ينطوي على زيادة عدد مباريات كل فريق، وهو أمر يعتبره المدرب الألماني بمثابة إغفال عن الإجهاد البدني والنفسي ومجرد طموح لجني الأموال.

كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل، قال للصحافة "الشيء الأكثر إيجابية حول دوري السوبر الأوروبي أنه لم يتم، لكن الأمر لم ينته بعد، وهنا لا أقصد دوري السوبر الأوروبي".

وتابع "الجميع يعرف وجهة نظري في وجود المزيد من المباريات، لا يمكنك أن تُزيد من المباريات والمسابقات، نعم انتهى أمر دوري السوبر الأوروبي، ولكن دوري الأبطال الجديد ليس رائعًا هو الآخر".

"لقد رأيت الشكل الجديد للبطولة وكان لدي ساعة واحدة لرؤية الفكرة بأكملها مع الاتحاد الأوروبي، حقيقًة لا أعرف كيف سنلعب 10 مباريات بدلًا من 6 فقط قبل رأس السنة."

"سنرى ما سيحدث، ربما سيطلب الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الإنجليزي إلغاء بطولة الكأس أو تقليل عدد أندية الدوري لـ18، وفي كل الأحوال فهذا الأمر يبدو مستحيلًا أيضًا."

هجوم كلوب استمر، فقال "نحن على حافة الهاوية، أعلم أن المشجعين يعتقدون أننا نتقاضى الكثير من المال، لكن هذا رأي جميع المدربين، إنهم لم يسألوا أبدًا عن آراء المدربين واللاعبين والجماهير".

"الاتحاد الأوروبي لم يسألنا، حتى من ابتكروا دوري السوبر الأوروبي لم يسألونا عن شيء، فقط يقوموا بزيادة عدد المباريات، وهذا أمر مستحيل بالنظر إلى هيكل المسابقات الأخرى الحالي."

وأرجع كلوب هذه الأفكار فقط في سبيل السعي للمال، حيث قال "لقد قلتها منذ انطلاق دوري الأمم الأوروبية، أو عندما أراد الفيفا إقامة كأس العالم للأندية، إنهم لا يسألونا، فقط يشكلوا تلك البطولات، لماذا؟ من أجل المال!".

"جودة كرة القدم لن ترتفع بالشراء بل بالتدريب، ولا يمكن حتى لأفضل اللاعبين في العالم أن يكونوا أفضل من دون تدريب، الآن نحن نقطع وقت التدريب باستمرار، قلت هذا مرارًا ولا أحد يسمع."

وأتم "هذا لا ينبغي أن يحدث، قالوا أنني أناني والجميع يشاطرني الرأي الآن، مثلًا عندما لعبنا بخمس تبديلات قالوا أن هذا مفيد فقط لفرق القمة، لا، هذا مفيد للاعبين! الكثير من الأمور السيئة تحدث ولا تزال قائمة".

الجدير بالذكر أن ليفربول عانى من إصابات كثيرة هذا الموسم بسبب ضغط المباريات، وفي العالم الماضي من ضغط المباريات اضطر إلى الاعتماد على الشباب في بطولة كأس كاراباو.