هجوم إسباني على فرابار: هدف إنجلترا احتسب مجاملة للمضيف

قائدة منتخب إسبانيا للسيدات تهاجم التحكيم خلال مواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا .

شنت إيرين باريديس قائدة منتخب إسبانيا للسيدات هجومًا عنيفًا على التحكيم في مباراة منتخب بلادها أمام إنجلترا، في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا للسيدات.

وبعد تقدم منتخب إسبانيا في النتيجة، تمكن منتخب إنجلترا للسيدات من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 بعد كرة مثيرة للجدل، لكن الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار لم تحتسب الخطأ ولم تعد إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

باريديس وصفت الهدف الأول لمنتخب إنجلترا بأنه كان من خطأ واضح جدًا، وأن الحكام لم يرغبوا في احتساب الخطأ أو حتى العودة لمراجعة اللعب في تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب إقامة البطولة في الأراضي الإنجليزية.

المنتخب الإنجليزي تقدم إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

باريديس قالت بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "لم أتمكن من القفز لأنني تعرضت إلى ضربة بالمرفق على رقبتي، الخطأ واضح، لكن الحكمة لم ترغب في أن تصفر الخطأ أو تراجع اللعبة".

وأضافت: "ما حدث غير مسار المباراة وجعلها مباراة جديدة، لقد كنا جيدين، وفي النهاية هناك لحظات دقيقة، لقد سجلوا هدفًا ولم يرغبوا في مراجعته لأننا في إنجلترا، الأمر معقد".

وتابعت: "لقد سجلوا هدفًا رائعًا في النهاية، وانتهت المباراة بضربة ركنية لصالحنا، صحيح أننا حصلنا على المزيد من الفرص لكن لم نستغلها، هناك تفاصيل تقلل من شأنك، وذلك كان أحدها على الرغم من أننا لعبنا مباراة رائعة".

منتخب إنجلترا حجز المقعد الأول في نصف نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2022، في انتظار الفائز من مواجهة السويد وبلجيكا التي تقام مساء الخميس.