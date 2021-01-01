هجوم "اتحادي" على حكم مواجهة أبها: "دائمًا تحدث الأزمات في مبارياتنا معه"

هزيمة قاتلة للاتحاد أمام أبها بالدوري السعودي للمحترفين

تحدث حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد عن أخطاء طاقم التحكيم في لقاء الاتحاد ونظيره أبها في الدوري السعودي للمحترفين.

انتهى لقاء الاتحاد وأبها بفوز الأخير بهدف دون رد، في الوقت القاتل، ليكبد العميد أول هزيمة منذ قدوم المدافع القوي أحمد حجازي.

وقال البلوي في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "أعرف أن هناك أزمة عندما أرى تركي الخضير حكمًا لأي مباراة للاتحاد".

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وتابع: "أبلغت تركي الخضير بذلك، ولماذا لم يعود في لعبة ضربة الجزاء لرؤيتها في الفيديو؟، ضربة الجزاء مشكوك بها".

وأردف البلوي خلال حديثه: "مواقف تركي الخضير مع الاتحاد ثابتة ومعروفة، أخطاء كثير علينا أمام أبها والكروت جميعها من نصيب فريقينا".

وتعرض سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد في المباراة للطرد في الدقيقة 15 من عمر اللقاء وهو ما كبد العميد الكثير من العناء.