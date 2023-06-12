هجمة إيرانية كبرى على عبد الرزاق حمد الله .. فما هي القصة؟

مهاجم الاتحاد منخرط حاليًا في معسكر منتخب المغرب، لكن ماذا يريد منه الإيرانيون؟

في ظل انخراط المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، في معسكر منتخب بلاده الحالي، تعرض لهجمة إيرانية كبرى بشكل مفاجئ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

المغربي يخوض اليوم الإثنين، مباراة ودية مع أسود الأطلس أمام الرأس الأخضر، سيشارك بها أساسيًا وفقًا لما أعلنه مدربه الوطني وليد الركراكي، في محاولة لإثبات نفسه، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به خلال كأس العالم قطر 2022م في الدقائق القليلة التي شارك بها.

وبينما نشر حمد الله صوره من تدريبات المغرب، عبر حسابه على "إنستجرام"، سيطر الجمهور الإيراني على التعليقات أسفل الصور، وتحديدًا جمهور نادي برسبوليس، مطالبين إياه بالقدوم للدوري الإيراني وقيادة هجوم فريقهم.

Abderrazak Hamdallah IG

هذه الهجمة الإيرانية تأتي بعدما زعمت بعض التقارير في البلاد عن سفر وفد خاص من برسبوليس لمدينة جدة السعودية، لشراء عقد حمد الله مع الاتحاد، لكن لم تتحدث أي تقارير سعودية عن حقيقة هذه العروض.

الساطي مرتبط بعقد مع العميد ينتهي بنهاية موسم 2024-2025م، إذ قام بتجديده في فبراير الماضي، لكن ضرب تعاقد ناديه مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، استقراره، وبدأت التقارير تتحدث عن نية إدارة النادي الجداوي الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.