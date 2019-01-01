هتان باهبري يوضح حقيقة محاولة ثلاثة أشخاص اختطافه قبل التوقيع للهلال

النصر كان يتنافس مع الهلال على ضم اللاعب، لكن رغبة الأخير حسمت المفاوضات لصالح الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هتان باهبري؛ الوافد الجديد للهلال السعودي، أنه حدث سوء فهم لتصريحاته حول كواليس ما قبل التوقيع لعقود الانتقال لصفوف الموج الأزرق، موضحًا أنه لم يتعرض لمحاولة خطف كما ردد البعض.

اللاعب وقع على عقود ارتداء القميص الأزرق لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من الشباب، رغم محاولات الأخير الجادة لتجديد عقده.

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وخرج هتان في تصريحات لبرنامج "الوقت الأصلي" كاشفًا عن ثلاثة أشخاص حضروا إلى منزله من أجل قيادته إلى مكان ما، رافضين الحديث معه في المنزل، لكنه رفض وهرب إلى أحد الفنادق بالرياض، وهو ما فسره البعض بمحاولة اختطاف.

حول هذا أوضح باهبري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لاحظت كثير من الاجتهادات حول حديثي عن حضور ثلاثة أشخاص لبيتي، وإشاعات أنني تعرضت لمحاولة اختطاف وهذا غير صحيح".

وأضاف: "كل القصة إلحاح وإحراج شديد بشكل كبير، لإقناعي للذهاب معهم".

لاحظت كثير من الاجتهادات حول حديثي أمس عن حضور ثلاثة أشخاص لبيتي، واشاعات اني تعرضت لمحاولة اختطاف وهذا غير صحيح..

كل القصة الحاح واحراج شديد بشكل كبير لاقناعي للذهاب معهم. — هتان باهبري/hattan bahbri (@bahhbri27) ٢ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن نادي الشباب أكد أنه وافق على كافة شروط هتان خاض بالأمس أول مران له مع الهلال، استعدادًا لملاقاة الفتح غدًا الإثنين، ضمن الجولة الـ18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وأمامه فرصة أمام الفتح لتوسيع فارق النقاط مع أقرب منافسيه إلى ست نقاط، حال تحقيق الفوز.