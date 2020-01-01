هاينكس يكشف عن تأثير تشيلسي في ثلاثية بايرن ميونخ التاريخية

العجوز السبعيني يتذكر توابع ليلة "آليانز آرينا" السوداء

عاد مدرب بايرن ميونخ الأسطوري يوب هاينكس، بالذاكرة إلى الوراء، ليروي بعض من كواليس مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، التي خسرها أمام تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية على ملعب "آليانز آرينا".

وكان العجوز السبعيني قاب قوسين أو أدنى من حمل الكأس ذات الأذنين في بداية صيف 2012، إلا أن التوفيق تخلى عنه بغرابة، خاصة بعدما أهدر الطائر الهولندي آرين روبن ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، والنتيجة كانت 1-1.

وعن هذه الليلة قال "لم نكن مستعدين لحمل الكأس، إذ أننا أهدرنا ركلتي جزاء، وكل ما حدث كان مؤشرًا لذلك (عدم استعداد بايرن للفوز بالكأس)".

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وأشار إلى أن تلك الهزيمة، كانت سببًا مباشرًا في انتفاضة الفريق في العام التالي، الذي خرج منه بالثلاثية التاريخية البوندسليجا، كأس ألمانيا ودوري الأبطال، بعد التخلص من بوروسيا دورتموند في النهائي بهدفين لهدف.

وفي هذا الصدد قال "في عام 2013 عندما فزنا بكل البطولات، سارت الأمور على ما يرام، لأننا جميعًا شعرنا بخيبة أمل مريرة بعد الخسارة في نهائي 2012".

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وعن وصفه بمدرب الطوارئ بالنسبة لمشجعي بايرن ميونخ، قال "أجد أنه من المضحك رؤية ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من جانب آخر تعكس ثقة الجماهير".

وجاءت تصريحات صاحب الـ74 عامًا، قبل صدام بايرن ميونخ ضد تشيلسي، الذي سيستضيفه ملعب "ستامفورد بريدج" مساء الليلة، في ذهاب دور الـ16 للكأس ذات الأذنين.