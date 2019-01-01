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الدوري الإنجليزي الممتاز

هاورد يتوقع تألق بوليسيتش في البريميرليج

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الأمريكي سينضم لتشيلسي في يونيو المقبل

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

توقع تيم هاورد، حارس إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق، أن يتألق مواطنه كريستيان بوليسيتش مع تشيلسي وفي الكرة الإنجليزية عموماً.

وحسم تشيلسي الصفقة رسمياً في الأيام الماضية مقابل 64 مليون يورو دُفعت لدورتموند، وسينضم اللاعب رسمياً الصيف المقبل.

وقال هاورد مع "إي إس بي إن": "البريميرليج أمر خاص، دوري صعب، ولكن بوليسيتش أظه أنه قوي كفاية رغم عدم كونه ضخم البنية".

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وأضاف: "أعتقد مهارته ستساعد مع الطريقة التي ينتهجها تشيلسي، سيلعب في نادي كبير، ولكنه قادم من نادي كبير كذلك، دورتموند فريق عملاق".

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وواصل حارس إيفرتون السابق: "تدرب مع كلوب وتطور هناك وتعلم الكثير في البوندسليجا، كما لعب دوراً كبيراً مع المنتخب، لذا أعتقد رغم السعر الكبير سيتألق".

وسيبقى بوليسيتش ضمن صفوف دورتموند حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة بحسب الاتفاق بين الناديين.
 

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