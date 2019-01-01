هاني زادة: التعادل أمام زيسكو خارج الأرض يساوي الانتصار

الزمالك تعادل مع زيسكو في زامبيا

تحدث هاني زادة رئيس بعثة الزمالك وعضو مجلس إدارة النادي، المتواجد في زامبيا رفقة الفريق، عن التعادل أمام زيسكو.

وتعادل الزمالك مع زيسكو، إيجابيًا، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا والتي أفيمت في زامبيا عصر السبت.

وأكد زادة أن العودة بنقطة من زامبيا جيدة للغاية في ظل الظروف الذي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة محليًا وإفريقيًا.

وقال زادة في تصريحات عقب المباراة: "لاعبو الزمالك رجال، أهدرنا أكثر من فرصة كانت كفيلة بحسم اللقاء، ولكن زيسكو لم يكن فريق سهل".

وتابع عضو مجلس إدارة الفريق: "التعادل خارج الديار في إفريقيا يساوي الانتصار، ومازال في مباراة في القاهرة نستطيع أن نزيد عدد نقاطنا أمام زيسكو".

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وأضاف زادة: "سنفوز على زيسكو السبت المقبل في القاهرة، ونصل إلى النقطة الرابعة من زيسكو من أصل 6، وهذه حصيلة جيدة".

ويحتل الزمالك وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي صاحب الصدارة بـ6 نقاط، ومن بعدهم زيسكو وبريميرو دي أوجوستو بنفس الرصيد بنقطتين.