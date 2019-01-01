هاني رمزي يكشف عن عناصر جديدة مرشحة للانضمام للفراعنة بعد أمم إفريقيا

منتخب مصر يستعد لمنافسات البطولة الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر عن اللاعبين المرشحين للانضمام للفراعنة عقب منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالمجموعة الأولى كونه المستضيف بجانب كلًا من أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "بعض العناصر التي انضمت لمعسكر المنتخب الأوليمبي مرشحة للظهور مع الفراعنة الكبار بعد البطولة".

وأضاف: "عمر ياسين لاعب رديف باريس سان جيرمان وهيثم حسن لاعب شاتورو، سيكونان له دورًا كبيرًا مع منتخب مصر الأول بعد بطولة إفريقيا".

وتابع رمزي: "الجهاز الفني يهتم بالبحث عن المواهب الشابة في المرحلة المقبلة، خاصًة من الدوريات الأوروبية وضمهم والوقوف على مستواهم".

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري حتى عام 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخه.