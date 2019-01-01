هاني رمزي يتحدث عن أهمية مواجهة غينيا ودور الجماهير في أمم إفريقيا

أمم إفريقيا تنطلق نهاية الأسبوع الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث هاني رمزي مساعد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة غينيا اليوم الأحد، على ملعب "برج العرب" في تمام التاسعة مساءً.

ويختتم منتخب مصر استعداداته لكأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة غينيا الودية، قبل خوض منافسات البطولة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال رمزي في تصريحات صحفية: "تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الأفريقية ".

وأضاف: "الجهاز الفني وضع بالفعل التشكيل الأساسي بنسبة كبيرة، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لإن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها".

وتابع رمزي: "التركيز على مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل لأنها مباراة الأولى، ودائما ضربة البداية مهمة جدًا على الروح المعنوية بتحقيق الفوز بنتيجتها، خاصة أن هدفنا هو احتلال قمة المجموعة".

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واختتم مدافع الأهلي السابق: "نثق أن الجماهير ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة التي دائمًا ما تكون على قلب واحد في حبها وانتمائها للمنتخب".

ويأتي منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بجانب كلًا من منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا في البطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا.