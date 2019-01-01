هاني أبو ريدة يكشف نتائج اجتماعه مع رئيس الأهلي

هل يتم إلغاء الدوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن تفاصيل جلسته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لبحث أزمة الدوري المصري الممتاز.

أبو ريدة قال خلال تصريحات صحفية: "لا نية لإلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والمسابقة مستمرة".

رئيس اتحاد الكرة تابع: "لم نصل لأي اتفاق محدد حتى الآن، والجلسة مستمرة إلى يوم الإثنين المقبل".

وواصل: "قررنا أن نؤجل بيان اتحاد الكرة الخاص بإعلان القرارات النهائية، ولن تكون مساء اليوم، بل مساء يوم الأثنين بعد نهاية الاجتماع".

واختتم حديثه قائلًا: "اتحاد الكرة سيجتمع يوم الأثنين المقبل، من أجل عرض كافة الأمور، وإصدار قرارات نهائية، بعد الاجتماع سيصدر القرار النهائي".

النادي الأهلي أصدر بيانًا، يؤكد خلاله على أنه معترض على استكمال مباريات الدوري الممتاز إلى بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا.