هاني أبو ريدة : مصر قادرة على تنظيم كأس العالم 2030 ونستهدف استقبال السوبر الأوروبي

أبو ريدة تواجد في مؤتمر صحفي للحديث عن تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 قدرة مصر على استضافة البطولات العالمية، بما فيهم بطولة كأس العالم.

أبو ريدة تواجد في مؤتمر صحفي للحديث عن تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بتواجد 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة قال : "مصر نجحت حتى الآن فيما يخص إقامة ٢٤ دولة إفريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم بحلول عام 2030".

وأوضح أبو ريدة في مؤتمر صحفي، عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن هناك تفكير في استضافة السوبر الأوروبي أو أي سوبر يخص بلد أوروبية، مؤكدًا أن مصر قادرة على استضافة أي حدث عالمي.

المغاربة والجزائريون: خاوة خاوة والبطولة وحدّت صفوفنا!❤️🇩🇿🇲🇦

هؤلاء هم أفضل لاعبينا في البطولة 💪💪

ونتوقع بلوغ النهائي 🤩🤩#ديما_مغرب #تحيا_الجزائر #CAN2019 pic.twitter.com/EUY7q8H6it — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

رئيس الاتحاد المصري أكد على قدرة مصر على تنظيم البطولات العالمية مشيرًا إلى نجاح تنظيم البطولة القارية في 4 أشهر فقط، بعكس روسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير ٨ سنوات كاملة.

وأكد هاني أبو ريدة أن تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا لا يقل عن التنظيم الذي حدث في مونديال روسيا الصيف الماضي 2018.

وأكمل أبو ريدة أن مصر لن تتأخر في عرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة ٢٠٢١ من خلال الخبرات والتنظيم، كذلك الأمر نفسه مع أي دولة إفريقية.

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وأنهى أبو ريدة تصريحات ليؤكد أن ملاعب مصر قريبة للغاية لجميع المنتخبات والجماهير الحاضرة، ولا تحتاج لطيران وسفر وهو أمر مريح للجميع عكس بعض الدول والتحرك بالطيران في افريقيا، لافتًا ان ومصر راعت راحة الجميع، وبعد البطولة ستكون مصر في خدمة الكاميرون ومدها بكل شيء مطلوب ومساعدتها في التنظيم بأفضل صورة.