خرج هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة بتصريحات مثيرة للجدل مؤكدًا قدرة فريقه بنسبة 100 بالمئة على منافسة أندية بحجم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

جاءت هذه الكلمات بعد العرض المذهل الذي قدمه الفريقان في البطولة القارية لتطرح تساؤلًا هامًا حول جدوى هذه الوعود الرنانة في وقت يحتاج فيه النادي الكتالوني إلى الهدوء التام والعمل الصامت بعيدًا عن الضغوطات النزول إلى أرض الواقع أكثر.

هذا التفاؤل يفتقد إلى الدقة ويمثل مبالغة لا طائل منها، فبالنظر إلى مسيرة الفريق في السنوات الأخيرة نجد إخفاقات متتالية أمام فرق تعاني بدورها أو تتعثر لاحقًا.

الخروج أمام إنتر في العام الماضي وهو الفريق الذي خسر بخماسية في النهائي ثم السقوط أمام أتلتيكو مدريد الذي عانى أمام فرق أقل تصنيفًا يثبت جليًا أن التنافسية في دوري أبطال أوروبا تتطلب عمقًا فنيًا وبدنيًا لم يصل إليه برشلونة بعد.

عقدة دوري الأبطال ودروس الماضي

مر 11 عامًا على آخر تتويج قاري حققه الجيل الذهبي بقيادة ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، وطوال هذه الفترة تجرعت الجماهير خيبات أمل قاسية جعلت العلاقة بين النادي وهذه البطولة معقدة للغاية.

الجماهير اليوم لم تعد تبحث عن وعود براقة أو آمال زائفة بل تبحث عن الصدق والواقعية، وإطلاق تصريحات ترفع سقف التوقعات يمثل خطورة حقيقية على الاستقرار النفسي للمشجعين الذين سئموا من التعلق بأمال واهية في ليالي أوروبا الكبرى.

وعلى الرغم من ذلك، في ظل هذه التحديات القارية يجب توجيه البوصلة نحو الإنجازات المحلية التي تستحق الإشادة، فالسيطرة على البطولات الإسبانية والتفوق على جيل تاريخي يمتلك جودة استثنائية في ريال مدريد على مستوى الأسماء يعد نجاحًا باهرًا يثبت أن المشروع الرياضي الحالي يسير في الطريق الصحيح.

الجماهير الواعية أصبحت تدرك قيمة هذا التفوق المحلي وتراه تعويضًا كافيًا في ظل الظروف الاقتصادية والفنية التي يمر بها النادي في الوقت الراهن.

رفاهية المداورة وعمق التشكيلة

لمقارنة الوضع الفني بدقة يكفي إلقاء نظرة فاحصة على تشكيلة باريس سان جيرمان التي واجهت بايرن ميونخ مؤخرًا.

من بين العناصر الأساسية التي خاضت تلك المواجهة الشرسة نجد أربعة لاعبين فقط تخطت نسبة مشاركتهم 50 بالمئة من إجمالي دقائق اللعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

هذا المؤشر الرقمي يعكس حقيقة واضحة وهي أن المدرب لويس إنريكي يمتلك رفاهية الهيمنة المحلية بالاعتماد على التشكيلة البديلة بينما يمنح نجوم الصف الأول راحة تامة استعدادًا للمواجهات القارية المعقدة.

هذه الميزة التنافسية تغيب تمامًا عن منظومة برشلونة التي تضطر لاستنزاف عناصرها الأساسية الشابة في كل المسابقات لتعويض النقص الحاد في جودة دكة البدلاء وهو ما يبرز الفجوة الشاسعة التي تجعل الوعود بالمنافسة المتكافئة أمرًا بعيدًا عن المنطق الرياضي السليم.

الطريق نحو استعادة المجد الأوروبي لا يبدأ من قاعات المؤتمرات الصحفية بل ينطلق من الاعتراف بالواقع والعمل على سد الفجوات الفنية.

يجب على الإدارة والجهاز الفني تبني خطاب يتسم بالشفافية يركز على التطور المستمر وبناء فريق قادر على المنافسة تدريجيًا.

التخلي عن المبالغات وعن المقارنات بفرق مستقرة منذ سنوات ماديًا وإداريًا وفنيًا والتركيز على الهيمنة المحلية كقاعدة انطلاق هو الأسلوب الأمثل لحماية الجيل الشاب من الضغوط ولضمان عودة برشلونة إلى مكانه الطبيعي بين كبار القارة بهدوء وثبات.





بيت القصيد

طموح العظمة يظل حقًا مشروعًا ومطلوبًا لأي كيان رياضي كبير لكن الفارق شاسع بين الطموح الحقيقي وبيع الوهم للمشجعين.

البناء بصمت والعمل على تعزيز التفوق المحلي هو المسار الأكثر أمانًا وواقعية في المرحلة الحالية بدلًا من إطلاق وعود براقة لا تتناسب مع قدرات الفريق الفنية وتاريخه الحديث في المنافسات القارية.

الجماهير العاشقة التي صبرت طويلًا ودعمت المنظومة تستحق خطابًا يتسم بالصدق والشفافية بعيدًا عن أي مبالغات تعيد فتح جراح الإخفاقات الأوروبية المتكررة وتنسف متعة التتويجات المحلية المستحقة.