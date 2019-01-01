هاندانوفيتش يدخل التاريخ بـ 100 مباراة بشباك نظيفة مع إنتر

سمير هاندانوفيتش ورقم جديد بعد الخروج من الظل أخيرًا

وصل الحارس الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش إلى المباراة رقم 100 له مع إنتر التي يخرج فيها بشباك نظيفة ودون تلقي أي هدف في الدوري الإيطالي.

وحقق إنتر انتصارًا هامًا على حساب ضيفه جنوى بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي التي ذهبت مؤقتًا ليوفنتوس.

وحل جنوى بقيادة المدرب الشاب تياجو موتا ضيفًا على جيوسيبي مياتزا من أجل مواجهة إنتر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي

وبالخروج بشباك نظيفة، وصل هاندانوفيتش إلى المباراة رقم 100 التي يخرج فيها بشباك نظيفة في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى إنتر في صيف العام 2012.

وبهذا الرقم، يتفوق هاندانوفيتش على جميع حراس المرمى الذين لعبوا في الدوري الإيطالي في الفترة ما بين موسم 2012/2013 وحتى الموسم الحالي.

وكان الحارس السلوفيني صاحب الـ 36 عامًا قد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد أدائه المميز متفوقًا على تشيزني حارس يوفنتوس وبقية المرشحين

إنتر يكتسح جنوى ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

يذكر أن إنتر قد عاد لصدارة الدوري الإيطالي بفوزه في مباراة اليوم، وذلك بفارق الأهداف عن المتصدر المؤقت حاليًا يوفنتوس.