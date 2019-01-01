هاندانوفيتش: شارة قيادة إنتر فخر وليس لقب تناله

سمير هو قائد إنتر الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد سمير هاندانوفيتش، قائد إنتر الجديد، بالتحسن الذي طرأ على أداء الفريق في الآونة الأخيرة وألمح للفخر الكبير الذي يأتي مع حمل شارة القيادة.

إنتر انتصر مساء الخميس للمباراة الرابعة على توالي منذ تعيين السلوفيني قائداً بدلاً من ماورو إيكاردي، وذلك برباعية على رابيد فيينا بالدوري الأوروبي.

وقال سمير مع "سكاي": "شارة القيادة ليست لقب تسعة له أو تحققه، ولكن مسؤولية وفخر، بالنسبة لي هي مهمة وأتمنى مساعدة الفريق، والأهم هو وجود أكثر من قائد يحرك المجموعة".

لاسارتي: سواريز قادر على التحسن

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

زيدان ينتظر مكالمة من يوفنتوس لخلافة أليجري

وأكمل: "بالنسبة لي لم يتغير شيء بعد حصولي على الشارة، فقط أريد مساعدة الفريق، الباقي متروك للإدارة لتحسين هذا الفريق وأخذه لمراتب أفضل، أنا أسعى للانتصارات دائماً".

وختم: "نحن كمجموعة نتحسن كثيراً مؤخراً، المباراة لم تكن سهلة كما ظهر الأمر وفي البداية كانت يمكن أن تأخذ منحنى آخر، ولكن أخذنا زمام الأمور".

وينتظر إنتر قرعة دور الستة عشر مساء اليوم، الجمعة، لمعرفة خصمه المقبل بالدوري الأوروبي، بينما محلياً يلعب مع فيورينتينا مساء الأحد في الدوري الإيطالي.