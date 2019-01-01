هامشيك يتحدث عن صعوبات اللعب في الصين

نجم وقائد نابولي السابق مارك هامشيك يتحدث عن مشاكل اللعب في الصين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم نادي نابولي السابق مارك هامشيك عن صعوبات اللعب في الصين حيث تختلف الأجواء تمامًا عن أوروبا.

وكان هامشيلك قد انتقل إلى الدوري الصيني خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية بعد رحلة طويلة مع نابولي.

وفي هذا الشأن، قال هامشيك إن تجربة اللعب في الصين كانت تحدٍ جديد ومشيء مختلف عن ما اعتاد القيام به.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "أعتقد أن التواجد في مجتمع لا تستطيع التحدث بلغته أمر صعب جدًا على مستوى التواصل في البداية على الأقل"

وتابع: "العادات والتقاليد هنا مختلفة أيضًا وطرق تعاملهم مع كرة القدم تختلف عن ما هو موجود في إيطاليا وأوروبا بشكل عام"

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يذكر أن هامشيك كان قد انتزع لقب الهداف التاريخي لنادي نابولي من الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.