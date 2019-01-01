هاليلوفيتش: لا زلت أعتقد أني سأصبح مودريتش الجديد

الكرواتي متحمس للغاية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الكرواتي ألين هاليلوفيتش المنتقل من ميلان الإيطالي إلى هيرنيفين الهولندي اعتقاده بأنه لا يزال قادراً على أن يصبح "لوكا مودريتش" الجديد.

وقال هاليلوفيتش لفوتبال إنترناشونال:"هيرنيفين قام بكل شيء ممكن للتعاقد معي، وكان هذا حظاً سعيداً بالنسبة لي".

وأضاف:"إنه خيار جيد، الدوري يناسبني أكثر، وأريد إثبات نفسي وقدرتي على أن أصبح أحد أفضل لاعبي الدوري الهولندي وضمن الأفضل في أوروبا".

وأوضح:"في ميلان كانوا محبطين من طريقة معاملة ستاندارد لياج لي، تحدثت معهم ومنحوني بعض الوعود، ولكن العكس هو ما حدث، لقد سببوا لي المشاكل".

وتابع:"لدي شعور أني لا زلت قادراً على أن أصبح مثل مودريتش".

وكان هاليليوفيتش قد انتقل إلى برشلونة من دينامو زغرب في 2014، الأمر الذي كان بداية تشبيهه بمودريتش نجم ريال مدريد.