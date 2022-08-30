هالير يكسر حاجز الصمت حول إصابته بالسرطان: شعرت بالصدمة وأنتظر هدفي الأول

سيباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني يتحدث عن كواليس تشخيصه بالإصابة بالسرطان مطلع الصيف الجاري.

أكد الإيفواري سيباستيان هالير مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه شعر بصدمة كبرى بعد تشخيصه بالإصابة بسرطان الخصية مطلع الصيف الحالي بعد أيام قليلة من انتقاله إلى الفريق الألماني، لكنه في الوقت نفسه متحمس للتعافي سريعًا.

تم اكتشاف ورم خبيث في الخصية لدى هالير خلال المعسكر التدريبي لنادي بوروسيا دورتموند، بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى الفريق الألماني قادمًا من أياكس الهولندي.

وأجرى هالير عملية جراحية في يوليو الماضي لإزالة الورم السرطاني المصاب به، وأكد بوروسيا دورتموند أن اللاعب سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب.

ومن جانبه، كسر هالير حاجز الصمت لأول مرة منذ إصابته، وتحدث في مقابلة مع شبكة "ESPN" الرياضية عن وضعه الحالي.

وقال هالير: "أنا محظوظ، لا أشعر بالسوء، يمكنني الذهاب في نزهة كل يوم وقضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي، لذلك كل شيء على ما يرام".

وأكد المهاجم أيضًا أن الدعم الذي تلقاه من عائلته ومشجعي بوروسيا دورتموند ومن الجميع في عالم كرة القدم ساعده بشكل كبير في الوقت الصعب الذي مر به.

وأردف: "الكثير من الناس كانوا قلقين بشأني، لقد كان وقتًا عاطفيًا للغاية بالنسبة لي، لم أتوقع رد الفعل هذا من عالم كرة القدم، إنه يعطيني حافزًا إضافيًا للخروج من هذه الأزمة".

وقال هالير عن العملية الجراحية: "لم يكن الأمر مؤلمًا، لكن كان لدي شعور غريب في معدتي، كان الورم موجودًا لعدة أسابيع، ربما حتى شهر أو شهرين، كان يجب إجراء الكثير من الاختبارات في غضون 24 ساعة ثم الذهاب إلى الجراحة، عندما سمعت الكلمة كانت صدمة بالغة".

كجزء من علاجه، يتعين عليه الآن البقاء في المستشفى لمدة خمسة أيام، وأوضح: "أكون عالقًا في المستشفى مع الحقنة الوريدية لمدة 24 ساعة، لا يمكنني الحركة، مستلقيًا فقط على السرير".

وأكمل: "خلال ذلك الوقت فقدت الكثير من كتلة العضلات، لكن أعمل في غرفة رفع الأثقال، أنا في نفس المستوى البدني الذي كنت عليه قبل بضعة أشهر، وهذه علامة جيدة".

وفي ختام المقابلة، أكد هالير أنه لا يطيق الانتظار للعودة إلى أرض الملعب وتسجيل هدفه الأول أمام مشجعي بوروسيا دورتموند.

وقال الإيفواري: "تسجيل هدفي الأول أمام الحائط الأصفر؟ ستكون هذه لحظة جميلة وعاطفية".