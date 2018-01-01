هالك يفضل أموال الصين على العودة للبرازيل

المهاجم البرازيلي هالك يرفض العودة للدوري البرازيلي من أجل البقاء في الصين

فيسبوك تويتر محمد عماد

استبعد البرازيلي هالك مهاجم فريق شنغهاي سبيج الرحيل عن ناديه من أجل العودة لمسقط رأسه واللعب في الدوري البرازيلي.

وكان هالك قد عبر في أكثر من مرة عن حلمه باللعب لفريق بالميرس البرازيلي، لترتبط التكهنات بإمكانية عودته للبرازيل في عام 2019.

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وكان هالك قد أحرز 13 هدفًا في الموسم الماضي بالدوري الصيني، وساعد فريقه على الفوز بالدوري المحلي.

وخاض هالك تجارب عدة منذ مغادرته للدوري البرازيلي عام 2005، في اليابان والبرتغال وروسيا، قبل أن يحط الرحال في الدوري الصيني عام 2016.

وقال هالك تعليقًا على إمكانية عودته للبرازيل: "هناك دائمًا شائعات تربطني بالانتقال لبالميرس، ربما بسبب حبي لهذا الفريق وإعلاني في أكثر من مناسبة عن رغبتي في اللعب له، ولكني أعتقد أن أمر انتقالي للبرازيل حاليًا معقد، مازال أمامي عامين في عقدي مع شنغهاي وأنا سعيد بالتواجد في الصين".