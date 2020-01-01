هالاند يكشف عن مستقبله مع بوروسيا دورتموند

إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند يكشف عن تفاصيل مستقبله في صفوف الفريق الألماني.

أكد إرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند عن أمله في الاستمرار رفقة فريقه الحالي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هالاند لصالح صحيفة "WAZ" الألمانية، وأكد خلالها أن كل تركيزه ينصب على بوروسيا دورتموند فقط.

وقال هالاند: "أنا أعيش في الحاضر فقط، ووصلت لدورتموند منذ فترة قليلة ولا أفكر في الرحيل عنهم قريبًا".

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وأضاف: "بوروسيا دورتموند يعد من أكبر الأندية في العالم، وقمت بالتوقيع معهم لمدة طويلة، ولا أفكر كثيرًا في المستقبل".

وأكمل: "لقد قررت أن الأمر الأفضل لمسيرتي أن أتواجد هنا في الوقت الحالي، وأريد تحقيق البطولات معهم، وألا نكون في المركز الثاني دائمًا".

وأنهى تصريحاته: "في العام المقبل وضعنا العديد من الأهداف أمامنا بالفعل، نريد تسجيل أكبر قدر من الأهداف، وأنا كمهاجم أسعى للمشاركة في ذلك".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد شارك في 14 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع ثلاثة لزملائه.