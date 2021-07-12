هالاند يغيب عن تدريبات دورتموند، اللاعب في إنجلترا والنادي يرد!

هل بدأ إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند فترة تمرد سعيًا للرحيل عن الفريق في الصيف؟!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب النرويجي الموهوب إرلينج هالاند قد تغيب عن بداية فترة الإعداد الخاصة بنادي بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو والذي أكد أن غياب اللاعب عن اليوم الأول كان مفاجأة للغالبية.

وفي الوقت نفسه خرج مايكل زورك المدير الرياضي للنادي الألماني للحديث بشكل علني عن غياب اللاعب في بداية المعسكر الخاص بالفريق.

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وقال زورك ساخرًا في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية: "إرلينج هالاند في إنجلترا بالفعل" وضحك.

وأكد رومانو أن موقف نادي بوروسيا دورتموند فيما يتعلق بمستقبل اللاعب معهم لا يزال ثابتًا كما كان طوال الأشهر الماضية، حيث يرفض الفريق رحيله بأي شكل من الأشكال هذا الصيف.

وأوضحت تقارير صحفية عديدة سابقة أن هالاند مطلوب في عدة أندية إنجليزية على رأسها تشيلسي، بالإضافة لليفربول وبرشلونة وريال مدريد.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد شارك مع بوروسيا دورتموند في 59 مباراة في كل البطولات، سجل خلالهم 57 هدفًا وصنع 15.