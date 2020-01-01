هالاند يطير إلى قطر للتعافي من الإصابة

المهاجم النرويجي لن يلعب مع دورتموند مرة أخرى في 2020

قرر المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، الذهاب إلى قطر من أجل الاستشفاء استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الحالي.

دورتموند أنهى مشواره الأوروبي في دور المجموعات، بالفوز على زينيت الروسي الثلاثاء الماضي، ليدخل دور الـ16 كمتصدر لمجموعته في دوري أبطال أوروبا.

المهمة القادمة للفريق الألماني ستكون ضد شتوتجارت يوم السبت المقبل، ومن غير المتوقع أن يظهر بها المهاجم النرويجي.

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هالاند يعاني من مشكلة في ألياف العضلات، ولن يلعب مع دورتموند خلال عام 2020 مرة أخرى، لذلك قرر الذهاب إلى قطر لقضاء فترة إعادة التأهيل، وفقًا لما أكدته بعض الصحف الألمانية.

وعلى جانب آخر أعلن مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند، أن النادي الألماني لن يتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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يذكر أن المهاجم صاحب الـ20 سنة، نجح في تسجيل 17 هدفًا بجميع البطولات مع دورتموند هذا الموسم، ولفت أنظار العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه وعلى رأسها ريال مدريد.