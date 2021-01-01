هالاند ونجم إشبيلية .. مانشستر يونايتد يضع ملامح تشكيل الأحلام للموسم القادم

صفقات نارية في انتظار الشياطين الحمر

صيف ساخن في انتظار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل إعادة الفريق مرة أخرى لمنصات التتويج في كل البطولات الممكنة.

الفريق خرج هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وينافس من بعيد على الدوري الإنجليزي، وتأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن هذا الصيف سيكون حاسمًا لمانشستر يونايتد، لتدعيم الفريق للمنافسة بشكل أفضل.

إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي، سبق أن تعهد بدعم أولي جونار سولشاير قائلًا في تصريحات صحفية:"سنواصل دعم أولي بنهج مخطط طويل الأجل يركز على نوافذ الانتقالات الصيفية".

الصحيفة نشرت الخطة المثالية التي يسعى مانشستر لتطبيقها، لدخول الموسم القادم بفريق يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي، وإنهاء الجفاف الذي لازمه منذ رحيل السير أليكس فيرجسون في 2013.

تشكيل الأحلام يتضمن تواجد دافيد دي خيا كحارس مرمى، وأمامه آرون بيساكا ولوك شاو وهاري ماجواير، بالإضافة لجول كوندي مدافع إشبيلية المراقب بشدة من الشياطين الحمر.

وفي الوسط يظل سكوت مكتوميناي وبول بوجبا وبرونو فيرنانديش بلا أي تغيير، بينما يشهد خط الهجوم بعض التغييرات الجذرية.

ماركوس راشفورد مستمر على الجناح الأيسر، ومعه ثنائي بوروسيا دورتموند جادون سانشو وإرلينج هالاند.

المهمة ليست بهذه السهولة، فيما يخص سانشو وهالاند، خاصة الأخير الذي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل إلى ريال مدريد.

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مجموع الصفقات التي من الممكن أن يقوم بها يونايتد، سيصل إلى 215 مليون جنيه استرليني وفقًا لميرور، بالإضافة لمحاولة بيع بعض العناصر غير المفيدة لتعويض هذا المبلغ الضخم.

يذكر أن مانشستر يستعد لمواجهة كريستال بالاس، غدًا الأربعاء في الدوري الإنجليزي، طمحًا في تقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر المسابقة بـ62 نقطة، حيث يبتعد الشياطين بـ12 نقطة كاملة عن فريق المدرب بيب جوارديولا.