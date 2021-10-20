هالاند ولوكاكو معًا .. توخيل لا يستبعد ذلك!

صفقة كبيرة!

اعترف توماس توخيل، مدرب نادي تشيلسي بحقيقة المحادثات التي جرت من فريقه الإنجليزي لضم النرويجي، إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الماضي.

العديد من الشائعات لاحقت النجم النرويجي في الصيف الماضي، أبرزهم كان عرض تشيلسي لضمه مقابل 175 مليون يورو، ليتجاوب هالاند مع الأمر بسخرية، قائلًا: "هذا مال كثير جدًا لشخص بمفرده، ولكي أكون أمينا فإنني آمل أن تكون هذه مجرد شائعات".

انتهى الأمر بالبلوز بالتعاقد مع روميلو لوكاكو من إنتر بدلاً من ذلك، لكن يبدو أن توخيل لا يستبعد إمكانية السعى لضم هالاند من جديد.

ماذا قال توخيل؟

قال الألماني في تصريحات نشرتها "بيلد" الألمانية عن حقيقة العروض التي قدمت من تشيلسي: "تحدثنا إلى إرلينج هالاند عدة مرات، بما في ذلك خلال فترة الانتقالات الماضية، لكن بعد ذلك بدا الأمر غير واقعي تمامًا وغير ممكن على الإطلاق".

وأضاف: "نتحدث عنه بانتظام، لأنه لاعب رائع ومن الواضح أنه الشخصية الحاسمة في دورتموند، وهو منافس كبير لنا في دوري الأبطال".

هالاند في تشيلسي الصيف القادم؟

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه رؤية هالاند ينتقل إلى ستامفورد بريدج الصيف المقبل على الرغم من وجود لوكاكو، قال: "يمكننا أن نتحدث عن ذلك!"

وأتم حديثه: "لا أعتقد أننا كنا جادين حقًا حيال ذلك حتى الآن، ولكن دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة".

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