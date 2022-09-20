هالاند والكباب .. نجم مانشستر سيتي يكشف عن طعامه المفضل!

طعام هالاند المفضل قد يغضب جوارديولا

كشف مهاجم فريق مانشستر سيتي إرلينج هالاند، عن الطعام المفضل له في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للفريق السماوي عبر تويتر.

ويمر النجم النرويجي بفترة رائعة للغاية في الوقت الحالي مع الفريق السماوي حيث يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا.

ويستغل النادي الإنجليزي فترة التوقف الدولي لنشر مقاطع تفاعلية مع الجماهير من خلال سؤال هالاند عن بعض الأشياء الخاصة الذي كان من ضمنها طعامه المفضل.

حيث قال النرويجي: "طعامي المفضل هو شيء أحب أن أتناوله دائمًا وهو الكباب، ربما البيتزا بالكباب، ولكنني لم أتناولها أبدًا، لذا نعم هو الكباب".

وكان هالاند قد تحدث عن الأمر ذاته من قبل مع "تلفزيون بوروسيا دورتموند" حيث أكد أنه يفضل تناول الكباب.

وقال: "أتدرب كثيرًا وأتأمل كثيرًا، وأحب الاستماع إلى موسيقى الراب، وطعامي المفضل هو بيتزا الكباب".

ومن المنقطي أن تكون شهية هالاند كبيرة في ظل تألقه المستمر هذا الموسم مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

لكن النجم الشاب يعلم أن عليه المحافظة على لياقته البدنية وتناول الطعام الصحي للاستمرار على نفس الحالة المميزة التي يتمتع بها.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لهالاند مع الفريق السماوي ستكون يوم 2 أكتوبر، حيث يواجه ناديه فريق مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.