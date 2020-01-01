الانتقالات

هالاند ثم مبابي في مدريد .. عناوين الصحف 13 أبريل

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عيد الفصح يطغى هذا الصباح

ركزت الصحف الصادرة صباح الإثنين الثالث عشر من أبريل 2020 على سوق انتقالات ريال مدريد بشكل كبير، في ظل تعطل صدور العديد من المطبوعات بسبب عيد الفصح.

ماركا - هالاند ومن بعده مبابي

13 April Marca

خطط ريال مدريد لسوق الانتقالات وتحركه نحو نجم بي إس جي كيليان مبابي ثانياً، وقبله هداف بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هي العنوان البارز.

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    آس - البحث عن استنساخ كاسيميرو

    13 April AS

    رحلة ريال مدريد للبحث عن خليفة لنجم خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، والأسماء الثلاثة المرشحة لتعويضه، كانت العنوان الأساسي للصحيفة.

    بقية الصفحة أشارت لقرار سوسييداد إلغاء التدريبات، اهتمام دييجو سيميوني بلاعب جريميو كايو هنريكي لتدعيم أتلتيكو مدريد، وموعد عودة الفرق للتدرب.

    موندو - راكيتيتش يحدد مصيره

    13 April Mundo

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    تصريحات سيرخيو زاراتي عن لاوتارو، وقرار سوسييداد، صعوبة التجديد للثنائي كريم بنزيما وسيرخيو راموس في ريال مدريد، ومصير طوكيو 2020، احتلت بقية الصفحة.

    سبورت - لاوتارو قريب 

    13 April Sport

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    بقية الصفحة الأولى استعرضت مسيرة ليونيل ميسي وكونه اللاعب الأكثر حسماً في هذا العقد، ثورة زيدان الفرنسية بريال مدريد، تحديد توتنهام سعر هاري كين، وعواقب أزمة إدارة برشلونة، وتجديد إسبانيول لنجمه الصيني وو لي.

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