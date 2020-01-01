هالاند: لم أتوقع بدايتي المميزة مع دورتموند وأزامل لاعبين من طراز عالمي

أريد أن أكون الأفضل..

كشف إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، أنه لم يتوقع أن يحظى بهذه البداية المميزة مع أسود الفيستيفاليا، ثم عاد وأكد أنه لم يعان في الانسجام نتيجة مزاملته لعدد من اللاعبين أصحاب الطراز العالمي.

هالاند أحرز هدفًا في كل افتتاحية له مع دورتموند ببطولة مختلفة، فسجل هاتريك بأوجسبورج في الدوري الألماني، ثم في فيردر بريمن بكأس ألمانيا، وأخيرًا هدفين في باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا.

إجمالي ما سجله الدولي النرويجي بالقميص الأصفر والأسود هو 11 هدفًا حتى الآن في مختلف المسابقات بعد مشاركته في 7 مباريات فقط مع كتيبة لوسيان فافر حتى الآن بعد انضمامه يناير الماضي قادمًا من سالزبورج النمساوي.

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وأجرى الموقع الرسمي للبوندسليجا حوارًا مع هالاند أجاب فيه عن سؤال حول إذا ما توقع هذه البداية الجيدة بقوله "لأكن صادقًا، لا، لم أتوقع ذلك، لكنك تعلم هذا هو الواقع الآن وأنا سعيد للغاية به.".

كما أضاف "أنا هُنا منذ شهر واحد فقط، ولكن عندما يكون فريقي جيدًا يكون من السهل أحيانًا خلق الفرص واللعب معهم، الأوضاع تكون جيدة جدًا حينها.".

"في المرة الأولى التي لعبت مع جادون سانشو وماركو رويس وثورجان هازارد، الأمور سارت بشكل مباشر، أنت تعرف أولئك النجوم، وهذا يكون الحال عندما تلعب مع لاعبين من الطراز العالمي."

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أما عن مشاعره لسيجنال إيدونا بارك، فقال "سمعت عنه الكثير، وتابعت الكثير من المباريات التي أقيمت فيه، ولكنني لم أعلم أنه لطيف إلى هذا الحد، فعندما تواجدت للمرة الأولى وسمعت الجدار الأصفر ورأيت الـ80 ألف مشجع، كان الأمر رائعًا.".

"لقد كان الأمر بمثابة الحلم، الشباب دومًا ما يحلم باللعب أمام 80 ألف مشجع، كان هذا مستوى آخر بالنسبة لي بصراحة."

وأتم "نعم، لقد رأيت الأهداف التي سجلتها كثيرًا، وعندما أفعل، أود حينها أن أكرر الأمر كثيرًا مجددًا.".

يذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، وقد فاز على البي آس جي بهدفين لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مع خروجه من دور الـ16 بكأس ألمانيا على يد بريمن.