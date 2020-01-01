هالاند لمشجعي دورتموند: هكذا سنفوز بالدوري الألماني

الوحش الاسكندينافية يضرب ولا يبالي

بعث الوافد الجديد على بوروسيا دورتموند إرلينج براوت هالاند، رسالة لمشجعي ناديه، مفادها أنه إذا حافظ الفريق على نفس النسق، فسوف يفوز بلقب البوندسليجا في نهاية الموسم.

وحافظ المراهق النرويجي على بدايته التاريخية مع أسود الفيستيفاليا، بتسجيل هدفه الشخصي السابع في ظهوره الثالث مع البوروسيا.

وبدأ صاحب الـ19 عامًا مشواره في "سيجنال أيدونا بارك"، بتسجيل هاتريك في أوجسبورج، ثم ثنائية في كولن، ومثلها في مباراة اليوم السبت ضد يونيون برلين، التي انتهت بفوز فريقه بخماسية نظيفة.

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وبعد المباراة قال للصحفيين "إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فإن اللقب سيكون ممكنًا".

من جانبه، أثنى صانع ألعاب الفريق جوليان براندت على بصمة القادم من ريد بول سالزبورج، قائلاً "لديه تأثير كبير، وآمل أن يحافظ على هذا المستوى".

أيضًا المدير الرياضي مايكل زورك، أشاد بالجوهرة الاسكندينافية، بقوله "مهاجم مزيج بين القوة البدنية والدقة المتناهية (أمام المرمى) والسرعة الهائلة".

بهذه النتيجة، يكون بوروسيا دورتموند قد قفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب أندية البوندسليجا بشكل مؤقت، بوصوله للنقطة 39، على بعد نقطة ومباراة أقل من لايبزيج صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن المتصدر المؤقت بايرن ميونخ.