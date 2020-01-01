هالاند عن قدوته: رونالدو وإبراهيموفيتش سحراني

هالاند يختار قدوته ويتحدث عن قوة شخصية كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

أكد إرلينج هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند أنه يعتبر الثنائي كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش كقدوة له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هالاند لصالح "توتو سبورت"، وأكد خلالها أنه كان يشعر بالسحر كلما شاهد الثنائي.

وقال هالاند: "مشاهدة ثنائي الظواهر كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش عبر التلفاز سحرني، كلاهما بطلًا، أعتبرهما قدوة لي".

المزيد من الفرق

مواجهات محسومة وقمة الأصدقاء .. نظرة على قرعة دوري أبطال أوروبا

وأضاف: "كلاهما مثالًا رائعًا للاستمرارية، وذلك سمح لهما بالاستمرار في تقديم تلك المستويات العالية طوال تلك السنوات".

وأكمل عن أحلامه: "بكل تأكيد الفوز بدوري أبطال أوروبا هو الحلم الأعظم بالنسبة لي، أريد تحقيق الأحلام مع بوروسيا دورتموند".

وأنهى كلماته عن الخصم بايرن ميونخ: "هم الفريق الأفضل في العالم بالوقت الحالي، وعلينا أن نحاول الوصول لمستويات أفضل وأن نتغلب عليهم".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد حصل لتوه على جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب شاب في العالم بعد مستوياته التي قدمها في الموسم الماضي.