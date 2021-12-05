هالاند عن حكم مباراة بايرن: يجب أن أتوقف عن الكلام الآن!

وصف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أداء الحكم فيليكس تسفاير، خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في قمة الجولة 14 من الدوري الألماني بأنه "فضيحة".

بايرن ميونخ تمكن من العودة من ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند بفوز ثمين بنتيجة 3-2، بعد مباراة مجنونة في أحداثها.

وشهدت المباراة مطالبة من جانب لاعبي بوروسيا دورتموند بالحصول على ركلة جزاء لصالح ماركو رويس على لوكاس هيرنانديز، فيما منح الحكم ركلة جزاء لصالح بايرن ميونخ بعد لمس غير متعمد للكرة من جانب ماتس هوملس، حولها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح في الدقيقة 77 ليقود البافاري إلى الفوز.

ماذا قال هالاند؟

هالاند، وخلال تصريحاته بعد المباراة، وجه اتهامات صريحة إلى حكم المباراة، مؤكدًا أن ما قام به لا يمكن اعتباره سوى فضيحة.

وقال هالاند في تصريحاته: "أعتقد أنه فيما يخص التحكيم، فالأمر كان فضيحة".

وأضاف: "كانت لنا ركلة جزاء واضحة بعد عرقلة رويس، وقلت للحكم: لماذا لا تذهب لتشاهدها في تقنية الفيديو، قال لي: لا حاجة لذلك، لقد قال ذلك بمنتهى الغرور".

وقال مختتمًا تصريحاته: "حسنًا أعتقد أنه يجب أن أتوقف عن الحديث الآن".

غضب في دورتموند

الأمر لم يقتصر على هالاند، حيث أكد ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند على أن فريقه تعرض للظلم من قبل الحكم.

وقال روزه في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "لقد رأينا جميعا ما حدث، رويس يستحق ركلة جزاء واضحة، لمسة يد هوملس على الأقل قابلة للنقاش، إنه عار".

وأضاف متحديًا: "الحكم مرحب به لقيادة المزيد من مباريات بوروسيا دورتموند، نحن هنا وعلى أهبة الاستعداد، ونستعد لما هو قادم في طريقنا، يمكن أن نواجه بعض العقبات في طريقنا، لكن سنواصل التقدم".

ومن جانبه، أكد ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، وبطل الرواية، أنه كان يستحق ركلة جزاء، وقال: "الحكم أهدى المباراة لبايرن ميونخ".

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