هالاند، ستيرلينج وجيسوس .. رسائل تحذيرية شديدة اللهجة من أجويرو للسيتي

نجم السيتي السابق لديه ما يقوله عن سوق انتقالات الفريق

وجه سيرخيو أجويرو رسائل تحذيرية شديدة اللهجة لناديه السابق، مانشستر سيتي، بشأن تحركاته الهجومية في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

بطل الدوري الإنجليزي تعاقد مع إرلينج هالاند وتخلى عن رحيم ستيرلينج وجابرييل جيسوس، حيث انتقل الأول إلى تشيلسي فيما ارتدى الثاني قميص آرسنال.

ماذا قال أجويرو بشأن تعاقد السيتي مع هالاند؟

النجم الأرجنتيني لم يُشكك أبدًا في قدرة هالاند النجاح في الدوري الإنجليزي، لكنه شدد على أنه قد يحتاج لبعض الوقت لينسجم تمامًا مع أسلوب لعب السيتي ومدربه بيب جوارديولا.

إذ قال لصحيفة ستيك "هالاند سيحتاج للوقت لينسجم مع الدوري الإنجليزي ومتطلبات جوارديولا، مثلما حدث معي. هو صفقة مهمة جدًا وقد أثبت بالفعل قدراته التهديفية الكبيرة، وأرقامه في الدوري الألماني وأوروبا تؤكد ذلك".

تابع "المنطق يقول أنه سيحتاج لبعض الوقت حتى ينسجم مع بطولة قوية مثل البريمييرليج، لكني أعتقد أنه سيتخطاها بأسلوبه الخاص والنتائج ستظهر سريعًا، أعتقد أن لاعبًا مميزًا مثله سيعرف جيدًا كيف يُوفق بين أسلوبه الخاص وأسلوب لعب جوارديولا، قد يحتاج بعض الوقت مثلما حدث معي لكن مجرد أن يحدث ذلك سيكون كل شيء أسهل".

أتم "أعتقد أن موهبته تجعله قادرًا على تقديم ما يُطلب منه، وهو الأهداف".

ماذا قال أجويرو بشأن التخلي عن ستيرلينج وجيسوس؟

اللاعب صاحب المسيرة التاريخية في السيتي يرى أن ناديه السابق سيفتقد كثيرًا الثنائي الراحل هذا الصيف، مشيرًا إلى مدى أهميتهما في هيكل الفريق الهجومي.

إذ قال "كلاهما كان مهمًا في هيكل السيتي، أنا واثق من أن انادي سيفتقدهما كثيرًا لأنهما لاعبين عظيمين. ستكون هناك إعادة هيكلة للهجوم لكن السيتي فريق يمتلك قائمة مذهلة من اللاعبين وسيكون جاهزًا للتحديات الجديدة".

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