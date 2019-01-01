نجم سالزبورج: سولشاير قدوتي والبريميرليج حلم

المهاجم النرويجي الشاب حديث الجميع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج، إعجابه بمدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، وأكد على حلمه باللعب في البريميرليج يوماً ما.

هالاند قدم نفسه للعالم بشكل لافت الأسبوع الماضي بعدما سجل ثلاثية في لقاء فريقه أمام جينك بدوري الأبطال، والذي انتهى بنتيجة 6-2.

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وقال هالاند مع "تي في 2": "سولشاير فاز بدوري الأبطال وكان لاعباً استثنائياً، تعلمت منه الكثير، دائماً ما حلمت باللعب لأفضل أندية العالم، وخصوصاً الإنجليزية".

وسبق أن عمل هالاند تحت قيادة سولشاير وقتما تواجد المهاجم النرويجي الشاب في صفوف مولده.

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وأضاف: "من الرائع أن يهتم بك أندية مثل يونايتد، حلمي الفوز بالدوري مع ليدز بسبب ماضي والدي مع النادي".

وسجل هالاند 17 هدفاً في عشر مباريات مع سالزبورج بكل المسابقات حتى الآن هذا الموسم.