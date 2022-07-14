هالاند: جوارديولا سيطورني.. لاعبو السيتي "ليسوا سيئين".. ونموي لم يكتمل بعد!

تصريحات لها معانٍ كثيرة من العملاق النرويجي

أدلى النرويجي إرلينج هالاند المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بحوار مطول مع صحيفة "ذا ناشيونال" تناول فيه العديد من الأمور الخاصة بمستقبله، ووضعه الراهن.

وتحدث هالاند عن وصوله إلى السيتي مؤكدًا دور والده وعمه في الأمر وقائلًا: "أبي يعرف البلد والمنطقة، من المهم أن يكون من حولك داعمين لك وبالتالي تستطيع التأقلم على أي مكان سريعًا، وقد دخلت غرفة الملابس لمرتين إلى الآن وأحس بمشاعر جيدة وهذا هام بالنسبة لي".

وأضاف: "التنافس بين ليفربول ومانشستر سيتي مؤخرًا مجنون، كل من كلوب وجوارديولا يتنافسان بشكل كبير".

وأردف: "أقبل هذا التحدي، ولكنني لا أفكر كثيرًا، أعرف أن الكل سيحاول إيقافي، ولكن إذا وضعوا 5 لاعبين لمراقبتي فهذا يعني أنني تركت فرصة أكبر لزملائي، لأنهم ليسوا لاعبين سيئين!".

وأكد هالاند أنه "يحب المباريات الكبيرة، لقد لعبت من قبل أمام السيتي وليفربول وكان شعورًا خاصًا، أحيا من أجل هذا الشعور، أستطيع أن أصل إلى ما أريد هنا، لدينا كافة المعطيات لفعل الأشياء الكبيرة، أريد أن ألعب كرة قدم جيدة وأستمتع وأفوز".

وعن نظرته للجوائز الفردية، أشار النرويجي إلى أن "الألقاب الفردية ليست شيئًا أفكر به، أريد فقط أن يفوز السيتي، أريد أن أعرف اللاعبين أكثر وأفهم هذا التواصل معهم ومع المشجعين، عليك أن تحظى بروح التحدي في عقلك".

سأتطور مع بيب!

وعن المدرب بيب جوارديولا على وجه التحديد: "جوارديولا سيجعلني لاعبًا أفضل، لقد رأيت كيف يقوم بتطوير اللاعبين، هذا شيء مبهر، أريد أن أكون جزءًا من كرة القدم الجميلة التي يلعبها سيتي".

وذكر الكل برفض السيتي ضمه من قبل فقال: "منذ 3 أعوام رفضني السيتي لأنهم كانوا يملكون سيرجيو أجويرو، لذلك لم تكن هناك فرصة لقدومي، العودة لإنجلترا شيء خاص، تحدثت مع والدتي وكانت تريد أن آتي إلى هنا حيث عاشت 10 أعوام، وكنا في الإجازة دائمًا هنا لأنه أمر خاص".

وتحدث أيضًا عن والدته التي كانت من لاعبات ألعاب القوى، قائلًا: "والدتي كانت سريعة جدًا ورياضية جيدة وكذلك جدتي، لقد حصلت على بعض السرعة منها".

وقال إنه لا يزال ينمو جسديًا وهذا من حسن حظه مؤكدًا: "لم يكتمل نموي بعد وهذا أمر رائع، لقد أضفت لوزني وكتلتي العضلية في كل نادٍ لعبت به، ودعونا نرى ما سيحدث هنا، لدي مدرب يجهز برنامجًا خاصًا بي، وزني يتعدى التسعين كيلوجرام ولذلك من المهم الاستدامة والتركيز في أدق التفاصيل على مدار الموسم".

وعن رؤية النرويجيين له قال هالاند: "أظن أنني قدوة في النرويج وهذا شيء مميز، لقد كنت أتمنى ذلك منذ كنت طفلًا، لدينا لاعبون رائعون في أكثر من مكان وفي البريميرليج ومن بينهم أوديجارد في آرسنال، إنه يتطور بشكل واضح".

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