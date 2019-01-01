هالاند يجتمع مع بوروسيا دورتموند ولايبزج

هل حسم اللاعب وجهته المقبلة؟

تحدثت تقارير عن اجتماع بين بوروسيا دورتموند ولايبزج مع إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج، من أجل حسم انتقال الشاب النرويجي للنادي الألماني في انتقالات يناير.

هالاند ارتبط اسمه بعديد الأندية الكبرى في أوروبا، وكشفت مصادر مقربة من ناديه عن وجود بند جزائي في عقده لانتقالات الشتاء مقابل 20 مليون يورو.

وأوضحت "Ruhr Nachrichten" أن المهاجم الشاب سافر مع وكيله مينو رايولا إلى مدينة دورتموند، واجتمع مع مسؤول من صفوف النادي الألماني.

وأشارت الصحيفة أن خروج سالزبورج من دور المجموعات لدوري الأبطال سيعجل برحيل اللاعب في يناير، ولن يستمر لنهاية الموسم مع فريقه.

المدير الرياضي للنادي النمساوي أكد بمؤتمر صحفي رحلة اللاعب الألمانية، وأنه اجتمع مع لايبزج ودورتموند لمناقشة مستقبله، وأشار أن سالزبورج يتمنى الأفضل للمهاجم النرويجي.

"جول" تواصل مع دورتموند للتعليق على التقرير، ولكن النادي الألماني رفض نفي أو تأكيد الأمر، ذاكراً أنه لا يناقش الميركاتو علناً، ولا يتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى.

ويبحث دورتموند عن مهاجم لتعزيز صفوفه في ظل تكرر إصابات الثنائي ماركو رويس وباكو ألكاثير في النصف الأول للموسم الجاري.

مسؤول كبير من مانشستر يونايتد في مباراة ليفربول وسالزبورج بسبب ميركاتو الشتاء

ويتصدر هالاند لائحة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري برصيد ثمانية أهداف في ست مباريات بدور المجموعات.