هاسي: الجنون والمال هما سبب اتجاهي للسعودية

أكد الألباني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني السابق للأهلي السعودي، أنه كان يخطط للرحيل عن الراقي بنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن ظروف النادي المادية كانت ستعجل برحيله، ما لم يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإقالته.

إقالة بعد وداع كافة البطولات:

المدرب الألباني تولى المسؤولية الفنية للفريق الجداوي خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022، إذ تمت إقالته بعد تراجع نتائج الفريق وأدائه.

خلال هذه الفترة، خاض الأهلي 25 مباراة، لم يفز سوى في ست منها فقط، وتعادل في عشر، وخسر تسعة لقاءات أخرى.

وترك هاسي الراقي يصارع للبقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تفصله حاليًا ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مع بقاء خمس جولات على النهاية.

وودع الأهلي مبكرًا المنافسة على كافة بطولات الموسم من دوري وكأس، بخلاف عدم نجاحه في التأهل لدوري أبطال آسيا 2022.

ماذا قال هاسي عن عمله بالأهلي؟

المدرب الألباني أكد أن كل من يتجه للعمل بالشرق الأوسط بشكل عام يكون هدفه جمع الأموال، في ظل الرواتب المرتفعة هناك، أو من أجل أن يشعر بجنون كرة القدم.

وقال هاسي، خلال حواره مع صحيفة "HLN": "خطتي كانت قائمة على الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي أيًا كانت النهاية، فالنادي تم عرقلة خطواته بسبب المشكلات المادية، وبالتالي لا يمكننا التجهيز للموسم الجديد، حتى أن رواتبنا لم نحصل عليها لمدة أربعة أشهر، الإدارة كانت تسعى بجد، لكنها بالطبع ليست قادرة على خلق الأموال، بالإضافة إلى أن نتائجنا في المباريات لم تكن تعبر عما نستحقه بالفعل، لذلك كان الرحيل سيحدث عاجلًا أم آجلًا بسببها".

وأضاف: "كل من يتجه للعمل بالشرق الأوسط إما لرغبته في الشعور بالجنون أو من أجل المال، يمكنني أن أقول الآن أنني أصبح مدربًا أكثر نضجًا من خلال العمل مع ثقافات مختلفة، والآن يتعين عليّ العودة للصورة من جديد، لذلك أوروبا ستكون وجهتي المقبلة، فقد حان الوقت لإثبات نفسي أمام الجميع".

الأهلي ليست تجربة هاسي الوحيدة السعودية:

صاحب الـ50 عامًا سبق له العمل بالدوري السعودي من بوابة نادي الرائد..

هاسي قاد الرائد خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021، وهي ثاني أطول فترة قضاها مع أي فريق منذ بداية عمله، بعد فترته مع أندرلخت البلجيكي.

مع هاسي، خاض الرائد 96 مباراة، فاز في 36 منها، وتعادل في 21، وخسر 39 لقاء.

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