هاسلبانك: تشيلسي يستطيع الفوز لكن الفريق يفتقد للقادة

جيمي فلويد هاسلبانك نجم تشيلسي السابق يؤكد على ضرورة ابتعاد البلوز عن المشاكل والتركيز على العودة للنتائج الجيدة بداية من مواجهة مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم جيمي فلويد هاسلبانك لاعب فريق تشيلسي السابق على ضرورة تركيز البلوز في الفترة المقبلة على الحصول على نتائج جيدة فقط وأن ينسوا كل الأزمات التي يمر بها الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هاسلبانك وأكد خلالها أن الفريق يستطيع تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في نهائي الكأس كما فعل في الدوري بديسمبر الماضي.

وقال هاسلبانك: "الفريق يمر بفترة هامة لكن بالنسبة لتشيلسي يجب أن تكون كل مباراة هامة، والآن عليهم أن يظهروا مستويات جيدة ضد مانشستر سيتي وتوتنهام ويعيدون تشكيل موسمهم".

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وأضاف: "لديهم جبل لتسلقه أمام مانشستر سيتي اليوم من أجل تحقيق الفوز، لكنهم فعلوا ذلك بالفعل في الدوري بديسمبر الماضي، وعليهم أن يعيدوا ذلك ببعض الإيمان".

وأكمل: "تشيلسي فتح الكثير من المساحات وكان سلبيًا للغاية في مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، لذلك عليهم أن يظهروا وجهًا مختلفًا في ملعب ويمبلي".

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واختتم تصريحاته: "لا أعتقد أنه في الوقت الحالي يوجد مساحة لتوجيه الاتهامات لأي فرد، على الفريق أن يكون كتلة واحدة ويخوض التحديات المقبلة بقوة كبيرة، رغم أزمة غياب القادة في التشكيلة الحالي".