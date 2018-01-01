هازارد: يمكنني اللعب كمدافع وأسعى لتحطيم أرقام لامبارد ودروجبا

هل يمثل هذا التصريح تلميحاً للنجم البلجيكي للبقاء في صفوف تشيلسي؟

أعرب الجناح البلجيكي إدين هازارد، عن سعادته الشديدة، بتسجيل 101 هدف بجميع البطولات مع تشيلسي.

هازارد نجح في تسجيل ثنائية للبلوز، في المواجهة التي فاز بها فريقه على واتفورد بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

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النجم البلجيكي قال عن هذه المناسبة السعيدة:"الأمر يعني لي الكثير، لأننا فزنا وأيضاً لتسجيلي 101 هدف مع هذا النادي الرائع".

وأضاف:"لن أنسى أبداً هذا الإنجاز، الآن أريد تسجيل المزيد والاقتراب من أرقام أساطير الفريق مثل ديديه دروجبا، فرانك لامبارد وجون تيري".

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وأما عن لعبه كمهاجم صريح:"يمكنني اللعب حتى ولو كقلب دفاع، تفكيري فقط في تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات".

وعن الثلاث نقاط:"أظهرنا قوة شخصية كبيرة أمام مانشستر سيتي بعد التعثر ضد ولفرهامبتون، والآن فعلنا نفس الشيء بعد الخسارة من ليستر كأي فريق كبير".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن أرسنال الخامس، و11 عن ليفربول صاحب الصدارة.