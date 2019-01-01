من أقنع هازارد بالتوقيع لتشيلسي بدلا من مانشستر يونايتد أو السيتي؟

عاد نجم تشيلسي إدين هازارد بالذاكرة إلى الوراء 7 سنوات، ليكشف عن هوية الأشخاص الذين نجحوا في إقناعه باختيار تشيلسي بدلا من عملاقي مانشستر يونايتد والسيتي، عندما كان يفاضل بين العروض الكبرى قبل رحيله عن ناديه السابق ليل.

وبدا للدولي البلجيكي وكأنه يودع جماهير أسود غرب لندن، وذلك بتركيزه على ذكرياته في "ستامفورد بريدج"، خصوصا الذكريات السعيدة، معترفا بفضل تشيلسي عليه، كونه تحول بين جدرانه من مجرد مراهق لنجم كبير، تتمنى كل أندية العالم التعاقد معه.

وقال في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ميرور" البريطانية "أتذكر جيدا أنني عندما جئت إلى هنا كنت مجرد طفل، أما الآن أنا رجل كبير في عالم كرة القدم، لكن من داخلي، صحيح كشخص لم أتغير، لكن كلاعب تغير وضعي للاعب يسجل أهداف أكثر ولديه خبرة أفضل مما كنت عليه قبل 7 سنوات".

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وأضاف "كنت خائفا في بدايتي مع الفريق، خاصة بعد رحيل ديديه دروجبا، فعندما يكون لديك لاعب مثل دروجبا فهذا يعني أنك ستفوز بألقاب كثيرة، لكني كنت محظوظا باللعب مع نجوم كبار"، مضيفا على طريقة الشخص المودع "بالنظر إلى سنواتي السبع مع تشيلسي، ستجد أننا فعلنا أشياء لا تصدق".

وختم بالكشف عن كواليس توقيعه لتشيلسي قائلا "فزنا بالبطولات معا، وسعيد بما حققته طوال السنوات الماضية، لقد أتيحت لي فرصة التوقيع لمانشستر يونايتد، سيتي وتوتنهام، لكني اتخذت القرار الصحيح، فبعد حديثي مع مالك النادي، كان لدي دروجبا وكول على الهاتف، وكليهما نصحني بالتوقيع لتشيلسي لأنه أفضل نادٍ في البريميرليج".

وتؤكد معظم التقارير أن صاحب الـ28 عاما سيخوض مباراته الأخيرة بقميص تشيلسي ضد آرسنال في سهرة الأربعاء في نهائي اليوربا ليج، وبعدها من المفترض أنه سينتقل إلى صفوف ريال مدريد، ليحقق حلم طفولته، وذلك مقابل إنعاش خزينة الأسود بحوالي 100 مليون إسترليني.