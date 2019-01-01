هازارد يفلت بذكاء من سؤال عن انتقادات مشجعي ريال مدريد

النجم البلجيكي يكشف عن عقبة واحدة تعيق انسجامه على الحياة في إسبانيا

ادعى الجالاكتيكوس الجديد إدين هازارد، أنه لا يرى ولا يسمع الانتقادات التي يتعرض لها من قبل وسائل الإعلام الإسبانية ومشجعي النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر الكثير من مشجعي النادي الملكي عن قلقهم، لتأخر انسجام النجم البلجيكي مع رفاقه الجدد في مشروع الفرنسي زين الدين زيدان، كما أظهرت مشاركاته السابقة.

وعانى أفضل لاعب في العالم من إصابة عضلية في ختام الجولة الصيفية، على إثرها غاب عن ضربة بداية الموسم الجديد، وحتى بعد عودته اكتفى بتسجيل هدف يتيم من مشاركته في ست مباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها "آس" عن صحيفة هولندية "حتى الآن لم أعيش أسابيع صعبة في مدريد، أعلم أننا نتحدث كثيرًا عن ريال مدريد في كل مكان، ولهذا السبب انتقلت للنادي، لكنني ما زالت لا أفهم الإسبانية . الانتقادات؟ لا أرى أي نقد".

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وعن تأهل منتخب بلاده لليورو، قال "نحاول دائمًا الاستمتاع بكرة القدم، صحيح كنا الأوفر حظًا في المجموعة، لكن المدرب أخبرنا أن الهدف هو الاستمتاع ومحاولة الفوز في كل مباراة، وهذا خير دليل على أن المجموعة الحالية تعيش بشكل جيد ودائمًا تبحث عن الفوز، ويوضح أننا على استعداد للقيام بأشياء رائعة".